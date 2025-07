The Black Keys in concerto al Rock in Roma, la scaletta e cosa sapere

La formazione ha ricevuto numerosi riconoscimenti di enorme prestigio, tra questi ben cinque statuette ai Grammy Awards nelle categorie Best Rock Performance by a Duo or Group with Vocal, Best Alternative Music Album, Best Rock Performance, Best Rock Song e infine Best Rock Album. Ricordiamo anche la vittoria nella categoria International Group alla 33esima edizione dei BRIT Awards. Inoltre, il duo è stato nominato nella categoria Favorite Alternative Artist alla 39esima e alla 40esima edizione degli American Music Awards.

La formazione conta attualmente oltre nove milioni di ascoltatori mensili su Spotify e più di un milione di iscritti al canale YouTube.