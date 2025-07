No Borders Music Festival al via il 19 luglio. Il programma

Tre fine settimana ricchi di appuntamenti musicali per la 30esima edizione della rassegna ai Laghi di Fusine. Nella line up Ben Harper, Mika, Jovanotti, Lucio Corsi, Goran Bregovic, Kings of Convenience

La XXX edizione di No Borders Music Festival è alle porte! Da sabato 19 luglio a domenica 3 agosto , per tre weekend, la foresta millenaria del Tarvisiano – al confine tra Italia, Austria e Slovenia – sarà il teatro della rassegna che coniuga musica , natura ed enogastronomia .

Un festival che quest’anno celebra i trent’anni dalla sua nascita e che, nel corso di tre decadi, ha sempre avuto al suo centro la musica “senza confini” attraverso un cartellone ricca di appuntamenti imperdibili con star globali e icone pop, abbinati ad artisti di ricerca, famosi per aver messo la sperimentazione al centro del loro percorso. Più di centodieci artisti si sono alternati al No Borders Music Festival, grandi star nazionali e internazionali come Lenny Kravitz, Solomon Burke, Moby, LP, Manu Chao, George Benson, passando per Earth Wind and Fire, Sigur Rós, Kasabian, Caetano Veloso, Buddy Guy, Femi Kuty, fino a Pino Daniele, Elisa, Ludovico Einaudi, Franco Battiato, Paolo Conte, Asaf Avidan, Manu Dibango, Maceo Parker, Celia Cruz e Miriam Makeba (solo per citarne alcuni). Anno dopo anno, un solo fil rouge: nessuna limitazione di genere musicale, appartenenza sociale o geografica perché No Borders Music Festival è un contesto dove le differenze sono appianate e le barriere superate, valorizzando la musica come forma culturale universale tramite le esibizioni dei diversi artisti che compongono la line up.

Per la sua 30esima edizione, il Festival ospiterà nello scenario suggestivo dei Laghi di Fusine Ben Harper & The Innocent Criminals (sabato 19 luglio), Mika (domenica 20 luglio), Jovanotti (sabato 26 luglio) con uno speciale bike concert, Lucio Corsi (domenica 27 luglio). Presso il Rifugio Giberti ci sarà poi il live di Goran Bregović (sabato 2 agosto). Infine, domenica 3 agosto, i Kings of Convenience si esibiranno all’Altopiano del Montasio. Tutti i concerti inizieranno alle ore 14.

Si conferma, poi, The Natural Sound, programma che rappresenta un innovativo approccio alla sostenibilità, mirato a creare un’esperienza integrata che unisce la musica dal vivo – previsti i concerti di 5 uomini sulla cassa del morto, Rokia Traorè, Fratelli Trabace, e Riccardo Trabace – ad aspetti culturali, degustazioni e attività en plein air pensate per adulti e bambini (sessioni di yoga, e passeggiate naturalistiche) in alcune delle location più prestigiose del territorio. Questo progetto si propone di valorizzare le bellezze naturali e il patrimonio culturale locale, permettendo agli ospiti di vivere esperienze uniche e indimenticabili.

Il palinsesto di No Borders Music Festival si arricchisce di altri preziosi appuntamenti. Primo fra tutti Artisti Senza Frontiere, contenitore musicale che porta grandi artisti in apertura dei main concert: Trilok Gurtu (sabato 26 luglio) e L’Antidote (domenica 27 luglio) ai Laghi di Fusine; I Patagarri (sabato 2 agosto) al Rifugio Giberti; Androgynus (domenica 3 agosto) all’Altopiano del Montasio. Artisti Senza Frontiere fa parte del programma di GO! 2025&Friends, il cartellone di eventi collegato al programma ufficiale di “GO!2025 Nova Gorica - Gorizia Capitale europea della Cultura” - che coinvolge tutta la regione Friuli Venezia Giulia.

Per celebrare il XXX anniversario, il festival raggiunge la città con la prima edizione di No Borders in the City, uno spin-off urbano che accende la città di Tarvisio con quattro imperdibili serate di musica, spettacolo e partecipazione, a ingresso gratuito. Sostenuto dal Distretto del Commercio - ente nato per sostenere un modello di città a misura di famiglia grazie al sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia - in collaborazione con Radio Deejay e Radio Capital, il cuore di Tarvisio, Piazza Unità, ospitando una lineup d’eccezione: Andy Smith (venerdì 18 luglio), leggendario DJ dei Portishead, Stéphane Pompougnac (sabato 19 luglio), icona della scena lounge e chillout internazionale, Alessio Bertallot da Radio Capital (venerdì 25 luglio) e DJ Aladyn da Radio Deejay (sabato 26 luglio).

Il Festival e la Regione

No Borders Music Festival nel corso degli anni ha avuto un ruolo di primo piano nella divulgazione del Friuli Venezia Giulia sia da un punto di vista storico, che naturalistico. Grazie alla partecipazione al festival, migliaia di visitatori italiani e stranieri hanno infatti scoperto alcuni dei luoghi più incontaminati e suggestivi del comprensorio montano del Tarvisiano (i Laghi di Fusine, l’Altopiano del Montasio, la montagna del Canin, la Foresta millenaria di Tarvisio). Oltre a ciò, uno degli obiettivi primari per gli organizzatori del Festival rimane la sensibilizzazione verso le tematiche ambientali e la sostenibilità dell’evento stesso: gli organizzatori del Festival sono stati i primi a promuovere l’accesso alle aree dei concerti solamente a piedi o in bicicletta. Il live di Jovanotti, invece, sarà il primo concerto riservato esclusivamente a 5000 ciclisti: per questa occasione, il pubblico potrà raggiungere la location solo in bicicletta, scegliendo tra itinerari semplici, intermedi o articolati, proposti dagli organizzatori. Nessun accesso sarà consentito ad auto, moto o pedoni, rendendo questo evento un’occasione per trascorrere una giornata unica. Sul sito ufficiale del festival nobordersmusicfestival.com sono inoltre consultabili tutte le informazioni sui pacchetti speciali che includono, oltre al biglietto per il concerto, il noleggio delle escursioni con le guide naturalistiche e il pernottamento in albergo.

No Borders Music Festival è anche uno strumento di valorizzazione della tradizione culinaria locale, grazie a Ein Prosit Tarvisio – Summer Edition 2025, rassegna enogastromica che propone una cucina di alto profilo che punta a reinterpretare prodotti della tradizione attraverso le competenze di rinomati chef italiani e internazionali. Tra le illustri presenze di questa edizione: Matias Perdomo e Simon Press (Contraste Milano - 1 Stella Michelin), Simone Padoan (I Tigli, San Bonifacio), Federico Zanasi (Condividere, Torino - 1 Stella Michelin) Paco Méndez (Come, Barcelona - 1 Stella Michelin), Roy Caceres (Orma, Roma - 1 Stella Michelin), Marco Massaia – (Gagini Restaurant, Palermo - 1 Stella Michelin), Mauricio Zillo, Francesco Brutto (Venissa, Ve - 1 Stella Michelin, 1 Stella Verde Michelin) Masahiro Homma (Osteria Giorgione Da Masa, Venezia), Ana Roš (Hiša Franko, Ljubljana - Slo - 3 Stelle Michelin, 1 Stella Verde Michelin) Franco Pepe (Pepe In Grani, Caiazzo - Ce), Luigi Lepore (Luigi Lepore, Lamezia Terme - 1 Stella Michelin), Antonio Zaccardi, Diego Rossi (Trippa, Milano), Chiara Pavan. Informazioni e i dettagli in aggiornamento su: Einprosit.org/home-summer

No Borders Music Festival è organizzato dal Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, Sella Nevea e Passo Pramollo, in collaborazione Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG, Fondazione Friuli, Ministero della Cultura, Credit Agricole, BIM, Comune di Tarvisio, Comune di Chiusaforte, Allianz Assicurazioni, Birra Kozel, Petra Molino Quaglia, Monograno Felicetti, FVG Strade, Autonord Fioretto, Arriva Udine, Idroelettrica Valcanale e K-Array. Media Partner: Radio Deejay, Radio Capital, Sky Arte.