“Una serata d’incanto al di là di ogni aspettativa – ha commentato Umberto Scipione dopo l’acclamata performance – sia per il gran numero di spettatori (ho saputo di tante persone che purtroppo non sono riuscite ad accedere al Teatro perché pieno) sia per l’atmosfera carica di vibrazioni che sentivo formarsi attimo dopo attimo, nota dopo nota, in uno scambio continuo di emozioni tra noi artisti sul palco e il pubblico in religioso silenzio, che al termine di ogni esecuzione si apriva in applausi scroscianti, abbracciando me e tutto il mio team, dagli orchestrali ai cantanti alle ballerine, con caloroso affetto. Mi ha colpito profondamente alla fine del Concerto salutare spettatori commossi che si complimentavano con occhi velati di lacrime. Riuscire ad accarezzare il cuore del pubblico, accendere un sorriso sul suo volto per ‘quell’attimo di felicità’ è la gioia più grande che un artista possa provare! È questo il momento magico che la Musica mi regala e senza il quale non potrei vivere”. Il Concerto, in ricordo del Sen. Mario Costa, già Presidente dell’Ente Provinciale per il Turismo di Latina e fautore della riapertura del Teatro Romano di Minturnae nel 1960, è stato promosso in collaborazione con la Casa del Sole Clinica Polispecialistica Tommaso Costa, nell’ambito delle “Serate a Minturnae” della rassegna “Minturno Scauri 2025, un’estate da vivere” a cura dell’Amministrazione comunale, con il patrocinio della Provincia di Latina e con il supporto della Direzione Regionale Musei Lazio, del Parco Archeologico di Minturnae - Ponte Real Ferdinando. Italian Soundtracks in the World, strizzando l’occhio al Musical, ha dunque trascinato gli spettatori in un viaggio senza tempo attraverso melodie nate per il Cinema, ma che vivono dei sogni e delle realtà di ognuno di noi. Sul palco dal respiro millenario ha preso vita uno spettacolo durante il quale Umberto Scipione ha presentato la propria visione della Musica, raccontando l’Universo della creazione di una Colonna Sonora, accompagnando per mano il pubblico nel laboratorio segreto del compositore. In un percorso di grandi emozioni, la musica si è alternata a ricordi e aneddoti legati alla composizione dei brani interpretati, ai rapporti con i registi, al mondo della produzione. C’è stato anche il tempo di omaggiare colleghi prestigiosi come Ennio Morricone, Luis Bacalov, Nino Rota e Stelvio Cipriani in un vero e proprio spettacolo corale, grazie alla presenza sul palco, insieme al compositore – alternatosi al pianoforte e al clarinetto – di artisti di notevole talento, in gran parte espressione dell’eccellenza del Conservatorio Santa Cecilia di Roma, dove Scipione è docente da vent’anni. Dieci sono i Professori d’Orchestra: Guido Terracciano (Chitarre) Marco Gerolin (Fisarmonica), Nico Ferrera (Percussioni), Nicolò Pulcini (Tromba), Camilla Refice (Flauto), Valerio Gennarini (Oboe), Vittoria Vignaroli (Violino), Dario Sordini (Violino), Simona Ruisi (Viola), Alice Romano (Violoncello). Tre i cantanti: il Soprano Kang Da Hyun, il Tenore Seo Jun Yun, la Pop Singer Marta Verrecchia. Con le ballerine Martina Marcucci e Nicole Cavalluzzo. Consulente musicale Matteo Ilardo.