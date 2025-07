AC/DC in concerto a Imola, tutto quello che bisogna sapere

Introduzione

I mitici AC/DC tornano in Italia: il 20 luglio 2025 l’Autodromo di Imola si accenderà con il loro Power Up Tour.

La leggenda dell’hard rock è pronta a far tremare l’Emilia-Romagna. Gli AC/DC saranno protagonisti dell’unico appuntamento italiano della loro tournée, motivo per cui quella di domenica 20 luglio - presso l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, in provincia di Bologna - è un’occasione da non perdere.

A dare il via alla serata saranno i Pretty Reckless (la band capitanata da Taylor Momsen), scelti per aprire l’attesissimo concerto. Un evento che si preannuncia epocale, in una location storica già testimone di memorabili show live.

Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere sul concerto di Imola degli AC/DC, unica data italiana della band australiana storica e leggendaria.