Una rivisitazione che suona quasi meglio dell’originale, ma con radici molto solide: Blonde Redhead, storico gruppo indie-rock composto da Kazu Makino, Simone e Amedeo Pace, pubblica “The Shadow of the Guest”, album che ripercorre lo storico “Sit Down for Dinner” del 2023, rielaborandone e arricchendone i brani, tanto da dare vita ad un nuovo viaggio sonoro. Un disco in cui spicca la collaborazione con il Brooklyn Youth Chorus. Abbiamo incontrato Simone Pace, ecco la nostra intervista