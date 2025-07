Un luglio tutto dance, gli appuntamenti in Italia e all'estero

È ormai piena estate da qualche settimana, la stagione migliore per i festival ed i club, italiani e stranieri. Per chi voglia abbinare una vacanza alla possibilità di assistere ai set dei Migliori dj del mondo, non esiste forse mese migliore. Ecco dove, quando e con chi.



ITALIA

Località vacanziere in prima linea anche per quanto riguarda le serate in discoteca.

Procediamo da Nord verso Sud: al Ca’ Margherita di Lignano Sabbiadoro in console sabato 19 dj Tatanka, sabato 26 nuovo appuntamento con la serata Heroes, che ospita nomi storici della House Music; al King’s Club di Jesolo arrivano sabato 12 Maceo Plex, sabato 19 Sam Paganini, sabato 26 Bob Sinclar, a Le Vele di Alassio domenica 27 Marco Faraone, mercoledì 30 Fleur Shore. Al Cocoricò di Riccione sabato 19 Deborah De Luca, al Peter Pan di Misano Adriatico sabato 12 Tony Boy, sabato 19 Low Red, sabato 26 Artie 5ive, alla Villa delle Rose, sempre a Misano Adriatico sabato 12 Seth Troxler, sabato 19 Luciano, venerdì 25 Pablo Fierro, sabato 26 Carlita. Insieme ad Altromondo e Byblos, Cocoricò, Peter Pan e Villa delle Rose hanno aderito al progetto Abrakadabra, che con la ABK Card propone soggiorni e ingressi in questi locali ed altri benefit a prezzi convenzionati. Un ottimo esempio di come la Romagna sappia sempre fare sistema e consideri le discoteche un asset importante per il turismo. Spostandosi dall’Adriatico al Tirreno, manco fosse una corsa a tappe ciclistica al contrario, in Toscana venerdì 11 a Marina di Pisa Marina Dance Parade con Samuel e le Sisters Cap, al Tinì Soundgarden di Cecina sabato 12 Chris Liebing, sabato 19 Anfisa Letyago e venerdì 25 Bob Sinclar: passano le estati ma l’artista francese non fa che confermarsi uno dei dj più amati in Italia. Al Vega Discoteque di Gallipoli il calendario propone i martedì del Villaggio, i sabati Mamacita e dal 24 luglio al via i giovedì Sottosopra Fest: si inizia con Nicky Savage, al Phi Beach in Costa Smeralda

venerdì 25 Black Coffee, lunedì 28 WhoMadeWho.



ESTERO

All’estero il mese di luglio è ricco di festival come non mai: in Germania da mercoledì 9 a domenica 13 Airbeat One, che propone tra gli altri Angerfist, ALOK e Deborah De Luca; in Serbia dal 10 al 13 EXIT con Amelie Lens, Eric Prydz e The Prodigy, in Croazia dall’11 al 13 Ultra Europe con Afrojack, Armin van Buuren e John Summit, in Olanda dall’11 al 13 Awakenings con Adriatique, Charlotte de Witte e Sara Landry. In Belgio luglio significa Tomorrowland, il suo doppio week-end – da venerdì 18 a domenica 20 e da venerdì 25 a domenica 27 luglio – con oltre 850 artisti e 16 stage: ANYMA, David Guetta e Martin Garrix tra i principali protagonisti, giusto per citarne alcuni. Ultima – ma non meno importante nella nostra carrellata – la rassegna On The Beach a Brighton, in Gran Bretagna, che propone venerdì 18, sabato 19 Eric Prydz e sabato 26 Car Cox, Andrea Oliva e John Digweed.