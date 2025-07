La pianista e compositrice Alessandra Toni, presenta il suo nuovo brano See You Again: un brano intenso e carico di pathos che intreccia la vulnerabilità del pianoforte con la profondità emotiva di un trio d’archi, arrangiato e scritto dalla stessa artista. Il brano è una riflessione sonora sull’attesa, la distanza e il ricordo: un addio sospeso nel tempo, mai completamente risolto. Questa nuova uscita di Alessandra Toni rappresenta il naturale proseguimento del suo primo lavoro discografico The Best Chapter, pubblicato nel gennaio 2024 da INRI Classic e

distribuito da Universal Music Group.



Il brano nasce da una collaborazione artistica sviluppata tra Vienna, dove Alessandra risiede, e Milano, sua città d'origine ma anche quella del trio d’archi OP3. Formato da Aldo Cicchini (violino), Giulio Cazzani (violoncello) e Marco Venturi (viola), il gruppo nasce dall’Accademia della Scala di Milano e si caratterizza per la sua versatilità e per l’approccio innovativo che fonde la musica classica con arrangiamenti pop e rock. See You Again è un brano originale e dalla forte vocazione internazionale, che si distingue

per la sua scrittura cinematografica e suggestiva. L’equilibrio tra pianoforte ed archi crea un paesaggio melodico evocativo, esattamente come una colonna sonora. Ogni dettaglio della composizione è pensato per trasportare l’ascoltatore in una dimensione sospesa, dove la musica diventa linguaggio emotivo puro, senza bisogno di parole.