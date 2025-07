Kappa FuturFestival 2025, i cantanti in scaletta e cosa sapere

Kappa FuturFestival ha stretto UNA partnership con Satispay che lo rende il primo festival italiano di caratura internazionale ad attivare la società fintech come metodologia di pagamento per l’acquisto online dei biglietti, e on site, nei giorni del Festival, per comprare beni e servizi. Con questa partnership, Satispay offre un bonus di benvenuto del valore di €15 a tutti i nuovi utenti, che sarà accreditato nel wallet non appena l'utente avrà speso i suoi primi 5€ in app entro 30 giorni dall'inserimento del codice promo FUTUR15 in fase di attivazione. Grazie alla collaborazione, Satispay potrà essere utilizzato anche per l’acquisto online dei biglietti per la prossima edizione di KFF direttamente sul sito del festival