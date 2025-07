Electronic BBQ: musica, street food e comunità a Castellarano

La super ospite dell’edizione 2025 è Korolova, tra le figure più in vista della scena elettronica internazionale. Dj e produttrice ucraina nata a Chernihiv nel 1988, cresciuta a Kyiv, ha conquistato la notorietà mondiale grazie a uno stile che unisce melodic techno e progressive house. Ha pubblicato brani su etichette come Ultra Records, Armada, Get Physical e AFTR:HRS, si è esibita nei maggiori festival globali – da Tomorrowland a EDC Las Vegas – e nei club più iconici del circuito internazionale. Headliner sul palco Moon Stage, la sua presenza conferma la vocazione internazionale del festival. L’ingresso è completamente gratuito, reso possibile grazie agli sponsor raccolti dal Comune, e la partecipazione attesa è di oltre 16.000 persone, come già accaduto nel 2024. Il festival si ispira alla cultura del clubbing, ma la reinterpreta in chiave territoriale: per rendere accessibili a tutti esperienze di alta qualità, in un contesto che mette al centro la comunità, le relazioni, il volontariato e visione condivisa.

Benny Benassi: "Volevamo arrivare al cuore delle persone e ci siamo arrivati"

“Tutto è nato per caso, una mattina, in un negozio di scarpe da corsa a Sassuolo. Lì ho incontrato Giorgio Zanni e abbiamo iniziato a parlare di giovani, della mancanza di locali, soprattutto estivi. Ci siamo conosciuti, annusati, come si dice. Gli ho raccontato che da tempo avevo in mente l’idea di un festival che unisse musica elettronica e street food, qualcosa che avevo visto anche all’estero, come Picnic in the Park. Inizialmente pensavo a un’altra location, ma Giorgio mi ha detto: “Vieni a vedere il Parco dei Popoli”. E aveva ragione: quando ci siamo fatti una passeggiata insieme, ho visto un’arena naturale, bellissima. Da lì è scattato qualcosa, anche con Castellarano e con la visione che Giorgio ha per i giovani. È stato un incontro felice. Poi ho conosciuto Filippo Bedeschi, Alfredo Tronci e tutti i ragazzi della Proloco e di “Vino e Vinili”. È stato lì che ho capito che c’erano competenza, voglia, spirito giusto. Il primo anno è stato un esperimento, ma ci siamo accorti subito che la gente lo aveva capito, lo aveva sentito. Volevamo arrivare al cuore delle persone, e ci siamo arrivati" ha raccontato Benny Benassi. Oltre alla musica, sono previsti tornei di padel e beach volley, in collaborazione con Happy Time. Il food village ospiterà una selezione dei migliori food truck italiani e le specialità della Pro Loco di Castellarano, affiancate da diversi bar, tra cui un bar premium firmato Salotto Regina.