Anima mundi, canti sacri nel nuovo album di Monica Marziota

Presto disponibile anche in CD e vinile in edizione limitata, ora ascoltabile su tutte le piattaforme digitali. E' il nuovo progetto discografico della soprano, compositrice e musicologa Monica Marziota

È uscito ed è disponibile su tutte le piattaforme digitali Anima Mundi, il nuovo progetto discografico della soprano, compositrice e musicologa Monica Marziota: una raccolta di canti sacri in lingue ancestrali – tra cui guaraní, grecanico-calabrese antico, giudaico-spagnolo, latino, náhuatl, yoruba, sassone occidentale, logudorese e altre – che esplora le radici spirituali, sonore e poetiche dell’umanità. In arrivo CD e vinile in edizione limitata.

Anima Mundi (EMA Vinci records) è stato presentato a Roma in prima mondiale il 26 giugno 2025 presso la Basilica di Santa Maria in Aracoeli (Roma), nell’ambito del Giubileo della Speranza. L’evento di Roma, promosso dall’Ambasciata della Repubblica di Cuba presso la Santa Sede, con la collaborazione di Ecce Musica – Associazione “cento giovani” e il patrocinio del Dicastero per la Cultura e l’Educazione e di Roma Capitale, ha visto anche la partecipazione di S.E.R. Mons. Paul Richard Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali.

Questa prima romana ha seguito due significative anticipazioni in Sardegna, dove il nuovo album è stato accolto prima al Festival Etnosfera di Aggius e poi nella Chiesa di Stella Maris a Porto Cervo.

