Apple Music ha annunciato oggi che anice è la nuova artista a essere inclusa nel programma Up Next Italia, l’iniziativa di Apple Music rivolta all'identificazione e alla valorizzazione dei talenti emergenti: “Essere scelta per Up Next Italia è un riconoscimento importante per me e la mia musica” racconta anice. “Sapere che la mia visione trova spazio in una realtà come Apple Music mi riempie di orgoglio e mi aiuta ad immaginare un futuro luminoso per le voci e le penne femminili.”



anice è una cantautrice ligure classe 1996. Il suo nome d’arte, oltre ad avere la stessa radice del nome di battesimo - Anna -, arriva dal fascino per i poeti maledetti e il potere evocativo delle loro parole: l’anice, infatti, era l’ingrediente principale dell’assenzio. Cresciuta a Imperia ascoltando Beyoncé, Rihanna e Lana Del Rey, da adolescente sviluppa un debole per la musica R&B e urban. Appena maggiorenne, dopo aver finito le superiori, si trasferisce a Milano per studiare moda e, finita l'università, parte subito per gli Stati Uniti, dove vive per circa 3 anni. Lì capisce che la musica è il suo mondo e trasmettere la sua passione per la musica internazionale, una volta tornata in Italia, il suo obiettivo. All’inizio del 2022 Night Skinny si accorge di lei e la vuole fortemente nell’ep dei 2Rari, e poi nel suo disco “Botox”. A settembre dello stesso anno pubblica il singolo “supernova” e a luglio 2023 esce con il singolo “rodeo”. Tra le ultime importanti collaborazioni troviamo “Solo Dio sa” con Tony Boy, Geolier e Shiva, brano contenuto nell’ultimo producer album di NIGHT SKINNY, “Containers”, “Preferisco morire”, brano presente nell’ultimo album di Coco “MAI PIÙ FORSE”. L’artista chiude il 2024 con il singolo “tivù” e apre il 2025 con la speciale collaborazione con Jake La Furia nel brano “Andiamo al mare” presente nell’album “FAME” seguita dal singolo “mayday”. Lo scorso 30 maggio ha pubblicato il suo primo EP “fango”, un profondo viaggio emotivo per liberarsi di ciò che ci immobilizza.