Dehli-San Francisco-Dehli: in "Hangover" con i Peter Cat Recording Co.

Tutto parte e torna in India, con un intervallo mistico a San Francisco. La storia dei Peter Cat Recording Co., band che unisce jazz, cabaret e musica classica indiana, nasce da una visione di Suryakant Sawhney, fondatore e cantante dell'ensemble. Sì: un gruppo creato dopo un hangover, come hanno raccontato gli stessi componenti a Massimo Coppola, nel format de La Prima Estate che, ça va sans dire, è anche dedicato a quello che succede nella fase post sbronza. Ecco l’incredibile storia dei Peter Cat Recording Co.