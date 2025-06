Al festival è il titolare dello spazio in cui i musicisti si raccontano senza filtri. E lui, proprio come loro, di filtri non ne ha. Abbiamo fatto una lunga chiacchierata con Massimo Coppola (sì, proprio quello di Brand:New): abbiamo parlato del festival, di hangover musicali, MTV, reunion e tanto altro. Spoiler: non siamo riusciti a scoprire dove (e com’è stato) il suo hangover più feroce. Ma ha promesso che lo racconterà alla fine della rassegna. Ci crediamo? Forse