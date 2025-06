Imagine Dragons in concerto a Padova, la possibile scaletta

Quello di Milano è stato un concerto da ricordare. Alle 21.10 si sono spente le luci, è partito l’intro e subito dopo Fire in Hills è aperto ufficialmente la serata. Ma è con Thunder che è arrivata la prima vera esplosione: un brano simbolo, capace di racchiudere l’essenza degli Imagine Dragons, da sempre fedeli al loro stile pur sperimentando nuove sonorità — come dimostra Loom, il loro nuovo album. Sul palco, Dan Reynolds si è confermato un frontman carismatico e autentico: mai sopra le righe, sempre in connessione con il pubblico. Tra un brano e l’altro si è lasciato andare a riflessioni personali, raccontando l’inizio del suo percorso nella musica e invitando tutti a non dimenticare mai quanto sia importante volersi bene. È proprio qui che si percepisce la vera forza degli Imagine Dragons: saper alternare energia e delicatezza, adrenalina e intimità, dentro uno show curato fin nei minimi dettagli.

La scaletta

La scaletta dei concerti degli Imagine Dragons a Padova non è stata ufficializzata. Tuttavia, è probabile che replichi la setlist vista all'Ippodromo SNAI La Maura di Milano:

FIRE IN HILLS

THUNDER

BONES

IT’S TIME

TAKE ME TO BEACH

WHATEVER IT TAKES

NEXT TO ME / BET MY LIFE

BAD LIAR POETRY INTRO

SHOTS REMIX

NICE TO MEET YOU

I’M SO SORRY

THE PROMISE

RADIOACTIVE

DEMONS

NATURAL

WALKING THE WIRE

SHARKS

ENEMY

EYES CLOSED

BIRDS

DON’T FORGET ME

BELIEVER V2