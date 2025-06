Matteo Venturi presenta il singolo Forse un Giorno: il video

Forse un giorno racconta un viaggio, reale e interiore, nato tra i deserti del Teide, a Tenerife, in Spagna, dove spesso torno a suonare. È il racconto di una rinascita: quando una vita si chiude e si sceglie di ricominciare un nuovo cammino. Viaggiare non significa fuggire da se stessi, ma mettersi alla prova, cambiare prospettiva, riscoprire chi siamo davvero. Come nei grandi viaggi della vita, si parte per tornare trasformati, più consapevoli e forti. Forse un giorno è un inno al cambiamento: andare lontano non per scappare, ma per migliorarsi, per ritrovare se stessi in una versione nuova. È quello che vivo ogni volta che parto per l’estero, che suono in Spagna e poi ritorno a casa diverso, arricchito dall’esperienza. Forse un giorno è il coraggio di partire, la speranza di tornare migliori.



Tenerife è per me una seconda casa. È il luogo dove torno per ritrovare ispirazione, serenità e idee nuove. Scrivo spesso sulle rive dell’oceano o tra le montagne del Teide, dove il silenzio ti parla e ogni cosa ti invita a cambiare. Il video di Forse un giorno nasce proprio lì. Tra paesaggi che sembrano lunari, a oltre 3000 metri di altezza, abbiamo attraversato il deserto con più videocamere, fermandoci in punti sempre diversi. È stato un viaggio nel viaggio: ogni ripresa una scoperta, ogni sosta un’immagine da raccontare. Con Oscar Serio, videomaker e collaboratore storico in questo secondo album, abbiamo voluto costruire un racconto visivo che fosse sincero, spontaneo, ma anche simbolico. Alla fine, su quella vetta, ho alzato la chitarra verso il cielo. Un gesto che riassume tutto: la fine di un cammino, l’inizio di un altro. Anche le sonorità della canzone riflettono questa idea di cammino. Le atmosfere musicali si ispirano a un certo spirito americano: chitarre dal sapore acustico, richiami country pop, quella sensazione da strada infinita, da viaggio on the road che scorre tra sogni, polvere e nuovi inizi. È il suono di chi parte con un’idea e torna con un cuore nuovo. Forse un giorno è tutto questo: la forza di cambiare, la bellezza di perdersi per ritrovarsi. Una canzone che nasce lontano, ma parla a chiunque abbia avuto il coraggio di ricominciare.