Vent’anni di musica, concerti, ricerca, ma soprattutto tanta passione: abbiamo incontrato Eric Bagnarelli, fondatore di Comcerto, che quest’anno celebra un compleanno importante. Lorde, Fontaines D.C., Mumford & Sons, Olivia Rodrigo, The War on Drugs, James Bay, Belle & Sebastian, Passenger, Richard Ashcroft sono alcuni degli artisti su cui Comcerto ha scommesso negli anni. Il segreto? "L’emozione, che ci guida nel fare questo lavoro. La musica cambia, ma l’emozione no, mai" racconta Bagnarelli a Sky tg24 Insider