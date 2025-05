Modena ospita Moodna Park, dai Meganoidi a Eiffel 65: il programma

Se credi che un festival non si limiti soltanto al palco, ma che ci sia tutto un mondo che gli orbita intorno da vivere e scoprire, allora credi in Moodna Park. Musica, cibo e market: gli ingredienti per un festival che vuole dare il giusto mood. Quattro giorni, quattro notti. Dal 30 maggio al 2 giugno 2025, il Parco Enzo Ferrari si trasforma in un luogo magico dove suoni, sapori e vibrazioni si fondono in un’unica, travolgente esperienza. Modena chiama, Moodna risponde "Follow your Moodna. Perdersi nel parco non è mai stato così bello. A volte, smarrire la strada è l’unico modo per scoprirne di nuove. Il segreto? Lasciarsi andare e seguire il proprio mood. Quando l’energia è incontenibile, quando la voglia di divertirsi ti fa vibrare dentro… ecco, quello è Moodna Park. Un festival dove la musica live accende le serate modenesi, il cibo è un’esperienza unica e ogni attività un viaggio.



Qui, le uniche coordinate per orientarsi sono le vibes che ci fanno ballare. Tre aree, tre mood da vivere. La prima è Music – Follow that Mood live show, dj set, atmosfere che cambiano col tramonto. Alla sua prima edizione, Moodna Park accende l’estate di Modena con una line-up pensata per far ballare tutte le generazioni: Eiffel 65, Meganoidi, DJ Albertino, Alex Neri, Nicola Zucchi e i format locali più amati, come Disco Euphoria e Tremenda. Un’esperienza musicale immersiva, da vivere con ogni fibra del corpo. Poi arriva Food – Taste that Mood ovvero tradizione, creatività e sapori da ogni angolo del mondo. L’area food è un viaggio nel gusto: gourmet e street food, piatti modenesi e cucine internazionali. Dagli arrosticini abruzzesi alla cucina greca, dai ravioli cinesi al messicano piccante: ogni stand è una scoperta. Infine Market – Explore that Mood, uno spazio dove il design incontra l’artigianato, dove ogni oggetto racconta una storia. Il Market di Moodna Park ospita creativi, artisti e brand sostenibili con proposte uniche: moda indipendente, arte handmade, idee originali da portare a casa con te.



Partner & Sponsor: il progetto è reso possibile anche grazie alla sinergia tra partner e sponsor

Una rete di realtà diverse, unite dalla voglia di investire sul territorio e costruire insieme un'esperienza che vuole essere, prima di tutto, un momento di comunità, divertimento e cultura.