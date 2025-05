Imagine Dragons, la possibile scaletta del concerto a Milano

Il Loom World Tour degli Imagine Dragons è stato annunciato a seguito dell'uscita dell'album Loom, il 28 giugno scorso. La band di Las Vegas torna sulla scena internazionale dopo il successo delle precedenti tournée, promettendo un nuovo spettacolo dal sound evoluto ma sempre riconoscibile, a cavallo tra rock alternativo, elettronica e pop. Il tour ha toccato e toccherà le principali città d’Europa, America e Asia, con tappe già sold out in poche ore. In Italia, oltre al concerto milanese, gli Imagine Dragons si esibiranno allo Stadio Euganeo di Padova il 18 e il 19 giugno e allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli il 21. Sia la data di Napoli, che la prima di Padova, sono sold-out.

La scaletta

La scaletta del concerto degli Imagine Dragons a Milano non è stata ufficilizzata. Tuttavia, è probabile che la band replichi la setlist delle date precedenti:

Fire in These Hills

Thunder

Bones

Tiptoe

Take Me to the Beach

Whatever It Takes

Shots

Interludio con una intro di Bad Liar

Bad Liar

Nice to Meet You

Wake Up

Radioactive (con una intro di batteria)

Demons

Natural

Walking the Wire

Sharks

Enemy

Eyes Closed

In Your Corner

Don’t Forget Me

Interludio parlato

Believer

Fire in These Hills