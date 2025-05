Nove presenta il suo nuovo singolo Come Rugiada: il video

Come Rugiada nasce dal bisogno di smettere di galleggiare e iniziare a scendere, respirare, sentire. È un brano che parla di quella parte di noi che non ha fretta, che spesso trascuriamo proprio perché silenziosa. Sott’acqua ci si muove diversamente. Tutto è ovattato, lento, più vero. Eppure viviamo come se bisognasse stare sempre in piedi, sempre pronti, sempre sopra il livello delle cose. Ma è quando ci concediamo di stare sotto, anche solo per un attimo, che iniziamo davvero ad ascoltarci. È una canzone che invita a fermarsi, a prendersi il proprio tempo, a lasciare spazio a ciò che normalmente lasciamo indietro.



È nata in un momento in cui ho sentito tutta la fatica di raccontarmi. Anche con chi mi ama e con chi amo. Perché a volte anche con le persone più vicine diventa difficile parlarsi davvero. Quante cose restano sospese, non dette, trattenute nel silenzio e non per mancanza d’amore, ma perché mancano gli spazi giusti, i tempi lenti, l’ascolto profondo. Pensavo a mia madre, alla delicatezza di certi legami che ci segnano per tutta la vita. Ai dialoghi interrotti, agli sguardi che valgono più di mille parole, a quei momenti in cui vorresti dire tutto ma non trovi la forma giusta, il momento giusto. E allora resti in silenzio. Ma il silenzio, a volte, pesa.



Per me il mare è da sempre come un caro amico a cui posso parlare di tutto. Anche delle cose che nella vita quotidiana faticano a trovare voce. È lì che tornano i pensieri, le emozioni, i ricordi. È lì che riesco finalmente a lasciarmi andare e ad ascoltarmi davvero. Come Rugiada apre il mio album Sottoquestomare, uscito il 9 maggio e prodotto da Zibba: un concept album in cui il mare diventa la bussola di un viaggio musicale profondo e personale. Nove tracce che raccontano storie di vita, riflessioni sul cambiamento, ritratti delle persone più care.



Scritto da: Nove

Prodotto da: Zibba

Videomaker: Stefania Carbonara

Art Director: Arianna Puccio

Si ringrazia per l’ospitalità l’impianto Sportivo Sciorba di Genova