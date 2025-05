Olly, la possibile scaletta del concerto a Firenze

Sono entrambi sold-out, i concerti che Olly terrà a Firenze. Il tour del vincitore del Festival di Sanremo 2025 fa tappa al Teatro Cartiere Carrara lunedì 19 e martedì 20 maggio, ma i biglietti sono esauriti da mesi.

Olly in tour

Trionfante a Sanremo, reduce da 14 date invernali d'enorme successo, il viaggio di Olly continua. In scaletta, a Firenze come nelle altre date della tournée, brani tratti dall’album Tutta Vita - certificato doppio disco di platino - alternati a canzoni più vecchie, in un mix d'energia e profondità che crea un legame intimo con il pubblico. Sul palco, dalle linee essenziali, pedane retroilluminate e visual con atmosfere teatrali, frasi dei suoi brani e scarabocchi disegnati a mano da lui stessi. Insieme a Olly troviamo Juli alle chitarre e alla direzione musicale, Pierfrancesco Pasini alle tastiere e Dalila Murano alla batteria, con incursioni di sax a cura di Gabriele Ioppolo.