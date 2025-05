Giancane torna a sorpresa col singolo Estate Magggica

Contestualmente al nuovo brano l'artista annuncia il tour che debutterà il 7 giugno da Rovereto sulla Secchia in provincia di Modena

Una canzone che suona leggera, ma ha dentro tutto il peso di quello che ci sta crollando addosso. Lo aveva anticipato sul palco del parco del Quarticciolo a Roma lo scorso 25 aprile, e oggi, a sorpresa, Giancane torna con una cartolina cinica e surreale di un’Italia che brucia, tra ignoranza, consumismo e apatia: ESTATE MAGGGICA (Uvat Edizioni / Believe Music Italia), il suo nuovo singolo, è da ora disponibile su tutte le piattaforme digitali. ESTATE MAGGGICA è un ritratto lucido e feroce di un Paese che balla sull’orlo del disastro. Con la sua inconfondibile vena ironica e dissacrante, Giancane demolisce tutto ciò che rende l’estate italiana una grottesca caricatura: dai luoghi comuni delle vacanze perfette alla totale disconnessione dalla realtà, tra mojito, pasticche e piscine dentro la Tesla. Prodotto dallo stesso Giancane, il brano lo conferma ancora una volta come una delle voci più taglienti e originali del panorama musicale indipendente italiano.



on solo nuova musica: a partire da maggio Giancane calcherà i palchi di tutta la penisola con il suo tour estivo. Le prime date confermate, prodotte e organizzate da Locusta Booking, rappresentano solo l’inizio di un’estate che si preannuncia “super fa fa fa nta sti ca”:



7 GIUGNO - ROCKKERETO - Parco Multiverso, Via 4 novembre 102 - ROVERETO SULLA SECCHIA (MO)





13 GIUGNO - CIRCOLO MAGNOLIA - Via Circonvallazione Idroscalo 41 - MILANO

con Bull Brigade

15 GIUGNO - MENSA OCCUPATA (con ZEROCALCARE) - Via Mezzocannone 14 - NAPOLI

19 GIUGNO - TESTACCIO ESTATE - Largo Dino Frisullo - ROMA





20 GIUGNO - KORCOMICS - Vico Mastrosanto 8 - CORATO (BA)





5 LUGLIO - BOTANIQUE - Via Filippo Re - BOLOGNA





11 LUGLIO - STRANGE DAYS FESTIVAL - Via Monte Gennaro - MONTEFLAVIO (RM)





13 LUGLIO - ESSERE PAESI - PRATA D'ANSIDONIA (AQ)





17 LUGLIO - ROCK SUL SERIO - Piazza Mercato - VILLA DI SERIO (BG)





18 LUGLIO - ROCK AND RODES FESTIVAL - PIATEDA (SO)





19 LUGLIO - CERRETO CHIAMA - FRAZIONE DI CERRETO DI VENAROTTA (AP)





25 LUGLIO - ROCK AND BOL DAYS - BASTIONE SAN PIETRO - BOLOTANA (NU)

13 AGOSTO - FRANTIC FEST OPENING PARTY - FRANCAVILLA AL MARE (CH)



29 AGOSTO - QUARTOLATO FESTIVAL - Rocca Malatestiana - CESENA (FC)

con 99 Posse