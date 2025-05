Addio a Jill Sobule, pioniera della musica LGBTQ+. Aveva 66 anni

LA cantautrice americana celebre per il brano “I Kissed a Girl”, è morta a 66 anni in un incendio. Fu tra le prime artiste a portare temi LGBTQ+ nelle classifiche pop

Jill Sobule, cantautrice statunitense celebre per i brani “I Kissed a Girl” e “Supermodel”, è morta giovedì 1° maggio all’età di 66 anni. La musicista si trovava a casa di amici a Woodbury, sobborgo di Minneapolis, quando è rimasta vittima di un incendio scoppiato nella residenza. Ad annunciare la notizia è stato il suo manager John Porter con un comunicato ufficiale: "Jill Sobule era una forza della natura e una sostenitrice dei diritti umani la cui musica è intessuta nella nostra cultura". L’artista sarebbe dovuta tornare in concerto venerdì 2 maggio, nella sua città natale, Denver, per presentare il suo spettacolo “Songs From F\*ck 7th Grade & More”.

Una carriera all’insegna dell’impegno e della libertà Nata a Denver, in Colorado, Jill Sobule aveva debuttato nel 1990 con l’album Things Here Are Different, ma la notorietà arrivò cinque anni dopo con il disco eponimo Jill Sobule (1995), che includeva due brani simbolo della sua carriera: "I Kissed a Girl", considerato il primo singolo apertamente gay a entrare nella Top 20 di Billboard, e Supermodel, parte della colonna sonora del film Ragazze a Beverly Hills. Sobule affrontava temi come la pena di morte, i disturbi alimentari, il movimento MAGA e le sfide dell’adolescenza, dando voce a esperienze spesso escluse dalla narrazione mainstream. In un’intervista del 2021 al Philadelphia Gay News, ricordava con ironia e amarezza la sua prima riunione con l’etichetta discografica: "Mi dissero: “Abbiamo già avuto Tracy Chapman e Melissa Etheridge. Grazie a Dio abbiamo finalmente una cantautrice donna etero”. Mi spaventarono». Ma per lei, quella canzone aveva un significato profondo: "Era il tipo di brano che avrei voluto ascoltare quando ero giovane".