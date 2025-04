Anna Orlando, le dieci canzoni da abbinare all'Arte: la playlist

1) Chayya Chayya. Ritmo e allegria per quando ho bisogno di essere in forma ed empatica quando mi presento al pubblico. Mi ricorda il finale di un bellissimo spettacolo a cui avevo lavorato, con la musica accompagnata da tanti, tantissimi applausi.



2) Mika - Rain. Per quando devo difendermi da un momento di malinconia. Nella canzone ci sento un pizzico di nostalgia, ma anche la voglia di lasciarsi trascinare in un volo animato di ottimismo.



3) Gorillaz - Skinny Ape. Difficile non pensare alla proiezione di immagini giganti sui grattacieli nella performance assolutamente innovativa di questo gruppo quando hanno presentato questa canzone. Mi fa pensare ai ragazzi, alla loro necessità di avere sempre nuovi stimoli a un ritmo incessante che noi più vecchi fatichiamo a sostenere. Mi fa pensare a un presente giovane e dinamico e mi porta nel futuro.



4) Roberto Vecchioni - Chiamami ancora Amore. E' una voce che mi riporta alle scuole medie e al liceo. Lo ho incontrato la prima volta a 13 anni e ho una foto con lui che tengo come una reliquia. La canzone con cui ha vinto Sanremo è romantica senza essere retró. Anche io pecco di romanticismo e spero davvero di non essere retró!



5) Franco Battiato - La cura- E' una delle canzoni più tristi e allo stesso tempo rassicuranti che io ricordi. Chi non avuto bisogno in un momento della vita di avere vicino qualcuno che si prenda cura di lui? Qui senti quel senso di prendersi cura dell’altro con un amore profondo. Talvolta tocca a noi dare, talvolta ricevere. Basta c’è ci sia amore e funziona.



6) Eagles - Hotel California. La si cantava seduti su un prato con le gambe incrociate davanti al fuoco, al suono della chitarra di qualche amico, e si sognava di viaggiare tutta la vita, di essere liberi e sempre altrove.



7) Ac/Dc - Highway th Hell. Questa serve per darmi la carica quando devo essere particolarmente performante, veloce, efficace. L’amore della mia vita me l’ha fatta già ascoltare centinaia di volte. All’inizio per me era solo rumore. Ora è energia ribelle allo stato puro. Talvolta serve anche quella.



8) Zucchero - Hey Man. Il mood della canzone è easy, come mi piacerebbe essere e come non riesco più a essere praticamente mai. Un tempo sì. Ora, sempre imbrigliata in questo o quell’altro ruolo, in questa o quella tra situazione borghese, circondata da convenzioni e regole Sociali, nelle quali sono pienamente a mio agio, ma che talvolta vorrei non esistessero per lasciarmi Libera qualche ora a sognare di essere qualcun altro e altrove.



9) Daft Punk - Get Lucky. Una canzone che non mi appartiene. È quel un punto di vista diverso che cerco sempre per rinnovarmi, aggiornarmi, mettermi in discussione.



10) Rod Stewart - Tom Traubert's Blues - È quella che si chiama la nostra canzone. Ascoltata infinite volte durante il nostro primo lungo viaggio in insieme, in macchina, macinando chilometri su chilometri. Insieme.