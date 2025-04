Beatrice Gatto mette un po' di vita nel singolo Alberi: il video

Alberi rappresenta un ritratto dell'infanzia. Ricordo di essere seduta al

pianoforte, a casa dei miei genitori, quando suonai degli accordi che mi

evocarono immediatamente immagini e sensazioni legate a una vita ormai

lontana. Una vita che sembra appartenere a un tempo distante, ma che al

contempo è incredibilmente vicina. È difficile da spiegare. All'inizio sei bambino

e tutto appare semplice, ma poi cresci e ti ritrovi adulto, alle prese con mille

problemi, paure e dinamiche che hai assorbito nel tempo, come il lavoro, la

famiglia, i soldi… insomma, il peso della vita. E le esperienze che si trovano nel

mezzo? Non le percepisci mai davvero, sembrano fluire dentro di te in modo

quasi inconscio. Per esempio, da piccola amavo arrampicarmi sugli alberi, mi

divertivo tantissimo.



Crescendo, il mio amore per la natura è rimasto intatto, ma con un piccolo dettaglio: ora soffro di vertigini. Ecco, anche di questo parlo. Quando è nata questa paura? Ho cercato di combatterla praticando arrampicata, e devo dire che ora sta lentamente svanendo. Inoltre, quando siamo piccoli, viviamo il presente con la convinzione che persone e luoghi faranno sempre parte della nostra vita. Eppure, quel bambino che condivideva con noi mille avventure non è detto che sarà ancora lì quando saremo cresciuti. Ma, come dicevo, questa non è una storia triste. È semplicemente la vita.

Il videoclip di questo brano è nato in maniera del tutto spontanea, senza alcuna

programmazione. L'idea iniziale era semplicemente quella di documentare il

lavoro in studio con i musicisti e la creazione del brano. Spesso si sottovaluta

quanto sia importante il momento della registrazione, che per un musicista è

fondamentale: creare insieme ad altri artisti è un'opportunità rara e

incredibilmente preziosa. Mi sento davvero fortunata ad avere la possibilità di

vivere tutto questo. Così, ho invitato il mio amico Pierfrancesco Bonolis a filmare

il nostro lavoro in studio. Poi, riflettendo sul materiale che avevamo raccolto, ci è

venuto in mente che potesse diventare un videoclip. In realtà, pur essendo un

video molto semplice, credo che riesca a catturare perfettamente l’essenza di

questo brano, che guarda a un passato lontano. Fra qualche anno, quando

rivedrò questo video, mi darà la stessa sensazione che provo oggi guardando le

foto di quando ero bambina. Il 26 aprile, durante il mio concerto alla Casa del Jazz di Roma, avrò il piacere di presentare Alberi dal vivo per la prima volta. Sarà un momento speciale, e spero di riuscire a trasmettere tutto ciò che questo brano significa per me.