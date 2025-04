Irene Loche, la coerenza quotidiana è raccontata in Push: il video

Ecco, finalmente, l'anteprima il videoclip del mio nuovo singolo, Push. Questo video per me è qualcosa di molto più profondo di un semplice accompagnamento visivo,

è un’estensione della canzone, un modo per raccontare ciò che le parole da sole non sempre riescono a dire. A volte la musica ha bisogno di spazio, immagini, silenzi, per esprimere quello che custodisce dentro. Push parla di autenticità, di scelta, della volontà di restare fedeli a se stessi in un mondo che spesso ci spinge a essere altro.

È un brano nato in un tempo lungo, fatto di riflessioni, esperienze, ascolti, confronti.

Una canzone che porta con sé il bisogno di dire qualcosa in modo chiaro, senza alzare la voce, ma con presenza e intenzione.



Il videoclip prende forma proprio da qui. È ambientato in una rovina industriale, un luogo crudo, essenziale. Una figura resta immobile su una sedia, mentre una truccatrice lavora seguendo le indicazioni rigide e ossessive di un fotografo. Lui rappresenta un sistema che impone un’immagine, una forma da rispettare; lei esegue, ma qualcosa dentro si spezza lentamente, come se diventasse impossibile ignorare quello che sta provando. Un’espressione, una pausa, uno sguardo basso.

I gesti sono minimi, ma carichi di tensione.



A un certo punto la truccatrice si ferma, e quel gesto diventa rottura, consapevolezza, cambiamento. Da lì qualcosa si apre, si libera, e finalmente può emergere ciò che prima era nascosto. Nel finale tutto è più chiaro. Non ci sono più maschere né finzioni, solo corpo, voce, suono. Un momento semplice ma profondo, che afferma la libertà di essere sé stessi, senza dover chiedere il permesso.

È il momento in cui la musica torna al centro, come espressione autentica e necessaria.



Il video è stato realizzato da AT Studio, da un’idea dei registi Alessandro Tocco e Fabrizio Piras, che hanno saputo cogliere ogni sfumatura con grande attenzione e rispetto. Ogni scelta visiva è stata fatta per lasciare spazio alla verità delle cose, al silenzio, alla presenza. La canzone è nata dalla scrittura condivisa con Gian Luca Canu e Steve Postell, ed è stata prodotta da Steve Postell e Massimo Satta.

Con me hanno suonato musicisti straordinari: Leland Sklar al basso, Steve Ferrone alla batteria e Fabrizio Foggia al Fender Rhodes e all’Hammond. Abbiamo registrato tra la California e la Sardegna, portando con noi tutte le influenze e l’energia che questi luoghi hanno saputo dare. Il brano è pubblicato da IRMA Records, che ringrazio per il supporto. Push è il primo singolo tratto dal mio nuovo album Keep Walking, un progetto che unisce mondi diversi, esperienze vissute, e racconta un percorso iniziato tempo fa con il desiderio di fare musica in modo autentico, senza compromessi. Spero che questo video possa arrivarvi con profondità, che possa creare uno spazio in cui ci si possa riconoscere, avvicinare, magari sentirsi un po’ meno distanti. Grazie di cuore per essere qui e per il tempo e l’ascolto che gli dedicate.