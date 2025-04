Con la sua performance da headliner ha confermato di essere un visionario. Ma è solo una piccolissima parte del suo immenso progetto, che spazia in tanti e diversi ambiti. E infatti, a conferma di questo, il rapper di Houston al Festival ha creato un suo spazio, The Village by Cactus Jack, a cui tutti possono accedere. L’abbiamo visitato, vi raccontiamo cos’è. Ma soprattutto ci siamo chiesti: quando, e se, l’arte viene superata dal marketing cosa succede alla musica? Il racconto dell'inviata a Coachella