Con il suo nuovo brano ci porta direttamente dall’altra parte dell’oceano, con sfumature che ricordano la West Coast. Un singolo divertente, che resta facilmente in testa e che si distingue tra i tanti banger di queste settimane. Ma non vuole essere un tormentone: "L’ho fatto uscire adesso perché mi piaceva, KSFA vuole restare oltre l’estate", racconta. E su possibili collaborazioni internazionali, visto che 50 Cent sarà presto a Napoli per un concerto, il rapper napoletano dice: "Secondo te? Chissà…"