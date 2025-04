Perché mi sono innamorato è l'inizio di un viaggio, ed è una canzone che emoziona Tropico. "Dice delle cose che nella vita non riesco a dire così facilmente ", spiega il cantautore, al secolo Davide Petrella. "Che sia per una persona amata, per un sogno, per un amico, per un posto. Tutte le volte che la canterò saprò che anche quando non sono riuscito a dirle, le ho sentite davvero quelle cose, per ricordarmene per sempre".

Perché mi sono innamorato di te è il titolo del nuovo singolo di Tropico . Descritta come una ballad struggente e carica di nostalgia, è il primo passo di un progetto che - attualmente - non ha un titolo e neppure una data d'uscita. Un possibile nuovo album, che arriverebbe a due anni di distanza da Chiamami quando la magia finisce.

Perché mi sono innamorato di te, il testo

Magari ci incontriamo per caso

Quando l’ultima stella entra nella costellazione del drago

Magari è solo che ho bevuto stasera

Ci pensi mai da quante cose scappiamo

Non c’è uno spirito guida nel deserto che ti prende per mano

E non si scordi di te

Ti accorgi che non siamo diversi solo quando hai paura di crollare in un attimo

Assalteremo un treno merci immaginando la fuga, immaginando l’oceano

Ero convinto fossi tu

Nel giardino di Peggy Guggenheim

Che giocavi a bruciarmi l’anima

E non so neanche perché

Perché mi sono innamorato di te

Di te

Innamorato di te

Avevo voglia di dirtelo

E non credevo che fossi l’unica

Che giocava a bruciarmi l’anima

E non so neanche il perché

Non so neanche perché

Mi sono innamorato di te

Magari non ti trovo stasera

E forse è meglio così

Ho solo voglia di una foglia di menta

Che sulla lingua bruci via il tuo sapore

Chissà perché non l’ho capito mai

L’amore è un mare che non si può bere

Che assurdità volersi appartenere

Cerchi sempre un perché

Ti accorgi che ci siamo persi quando sei fuori a cena

Imbottigliata nel traffico

Con te vorrei truccare i mezzi su una spiaggia di seta in mezzo al Golfo del Messico

Ero convinto fossi tu

Che ballavi senza la musica

Che giocavi a bruciarmi l’anima

E non so neanche il perché

Perché mi sono innamorato di te

Di te

Innamorato di te

Avevo voglia di dirtelo

E non credevo che fossi l’unica

Che giocava a bruciarmi l’anima

E non so neanche il perché

Non so neanche perché

Mi sono innamorato di te