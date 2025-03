Sziget Festival 2025, è Beba la prima artista italiana annunciata

Il Sziget Festival continua a sorprendere, annunciando altri 40 nuovi nomi all la line-up di quest'anno. Arriva una carrellata di nomi anche dalla scena elettronica mondiale, che conferma l'anima multigenere del festival: dalla raffinata FKA Twigs al duo australiano electro-glam-pop Empire of the Sun, passando per il rock alternativo di The Last Dinner Party, il soul avvolgente di Michael Kiwanuka e l'energia esplosiva di Portugal. The Man.



La varietà musicale della line-up è davvero molto ampia: dalla giovane promessa pop Alessi Rose, alla sperimentazione sonora di Sevdaliza, fino all’indie rock di Bartees Strange. Si aggiungono anche la band francese Last Train, la rivelazione olandese Frenna e il gruppo folk a cappella The Wellermen. Per il momento a rappresentare l’Italia leggiamo il nome di BEBA, nome d’arte di Roberta Lazzerini, rapper italiana nata a Torino. Con il suo stile diretto e carismatico, riconosciuta come una delle voci più interessanti della nuova scena hip-hop italiana.