Redge presenta l'album Sfoghi Momentanei con una playlist molto Rock

Feel It Still - Portugal. The Man

Con il suo ritmo vivace e contagioso, questa canzone invita alla ribellione e al menefreghismo. Parla di un ribelle solo per i "kicks", cioè un ragazzo che uscirà e ti dirà la verità sulla politica, la religione, ecc., e lo farà in un modo divertente ma reale. Ascoltarla ti può dare quella carica necessaria per affrontare la giornata con una mentalità positiva.

Supermassive Black Hole - Muse

Questo brano unisce sonorità rock a testi che trattano tematiche di attrazione e tensione. La potenza della musica dei Muse riesce a trasmettere un senso di energia e determinazione. È ideale quando hai bisogno di una spinta per affrontare le sfide quotidiane, facendoti sentire invincibile.

Figure It Out - Royal Blood

La canzone affronta la confusione e il bisogno di trovare risposte nella vita, paragonandole a un rapimento tra realtà e immaginazione. È il tipo di brano che ti fa pensare: “Sono davvero io il problema o sono tutti gli altri dei pazzi?!”. Un basso prepotente e una batteria assillante non fanno altro che amplificare questa sensazione di confusione.

Even If It Kills Me - Papa Roach

I testi dipingono un'immagine di qualcuno disposto a sopportare la sofferenza per un altro, anche con grandi costi personali. Esplora l'angoscia di vedere qualcuno disfarsi ma rifiutarsi di abbandonarlo. La parte strumentale è in contrapposizione con il tema, visto la sua potenza sonora e la carica energica che ti fornisce, un mix che non fa altro che gasarti ancora di più!



Time to Pretend - MGMT

La canzone esplora il conflitto interiore tra il desiderio di libertà e la realtà della vita adulta. Esprime l'emozione di voler fuggire dalla monotonia della società, celebrando la giovinezza e l'evasione attraverso l'arte, ma anche affrontando il rischio di autodistruzione. Il tema centrale è la tensione tra il sogno di una vita autentica e l'inadeguatezza della vita convenzionale, facendo riflettere sulla necessità di "fingere" per adattarsi.



Palle Piene - Brucherò nei Pascoli

Palle Piene è un pezzo nel quale si respirano i due lati della nostra identità: da una parte uno sfogo passivo-aggressivo e compulsivo – «perché sono vivo, perché sono vivo» – dall'altra una parte più campestre, una «visione di anime contadine in volo per il mondo». Con un finale PESANTE e un solo di basso spaziale, la tua giornata inizierà in maniera migliore.



Walk - Foo Fighters

Questo brano celebra il viaggio della vita e il potere della crescita personale. È un inno a trovare la forza dentro di noi per affrontare le avversità, incoraggiando a non mollare mai.



Gold on the Ceiling - The Black Keys

La canzone parla di alcuni ladri che irrompono nella casa di Dan (cantante della band) e rubano i tubi di rame nel soffitto e nei pavimenti e poi li rivendono. A Dan non importa però, non ha guardie in casa sua ed è una persona molto generosa. Ironica e avvincente, da ascoltare assolutamente!



Cut the Cord - Shinedown

"Cut the Cord" parla di liberarsi dalle forze esterne che limitano la propria crescita e autodeterminazione. Il testo esprime il desiderio di rompere le catene, prendere il controllo della propria vita e affrontare le difficoltà senza più dipendere da altri. È un inno alla forza interiore e alla resistenza contro le avversità.



Tutto quello che ho - Finley

La canzone, scelta come colonna sonora per il mondiale di Formula 1 del 2018 su SkySport F1, esplora l'emozione e l'adrenalina di essere un pilota di Formula 1. Il brano racconta le sfide, le paure e le motivazioni che spingono a superare i propri limiti. Il messaggio principale è quello di non arrendersi mai e di continuare a lottare, anche nei momenti di difficoltà.