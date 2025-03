Mi chiamo Camilla Buzzetti e sono una cantautrice di 21 anni proveniente dal Varesotto. Oggi voglio raccontarvi di Rewind, un brano che ho scritto qualche anno fa, proprio nella mia stanza, nel pieno di quel periodo turbolento dell’adolescenza, tra i drammi e le emozioni tipiche di quegli anni. Ricordo bene che, con la chitarra sul letto e sotto al poster di Taylor Swift che mi osservava, ho messo su carta ciò che sentivo. La scrittura di questa canzone è stata per me un momento di liberazione, una sorta di catarsi emotiva.



Rewind racconta la sensazione di libertà che nasce dalla fine di una relazione difficile e dalla consapevolezza di mettersi finalmente al primo posto. La protagonista della canzone si confronta con il suo ex che le chiede una seconda opportunità, ma lei gli risponde con determinazione, invitandolo a "riavvolgere il nastro" (rewind the tape) e a ricordare come l’ha trattata. Il brano celebra la rinascita e il recupero della propria indipendenza. È un inno alla consapevolezza e al coraggio di andare avanti, senza rimpianti, scegliendo se stessi.



Il sound di Rewind è un mix di Country e Pop, che unisce influenze italiane e internazionali, creando un’atmosfera coinvolgente e fresca. È una canzone che riflette il mio percorso musicale e le mie esperienze, che si sono evolute e trasformate nel tempo. La musica per me è una continua crescita, ed è proprio grazie al supporto di musicisti con cui collaboro e a Lorenzo Cazzaniga, con cui lavoro agli arrangiamenti, che sono riuscita a dare alla canzone la forma che sento più vicina al mio cuore.



Il videoclip di Rewind, realizzato da Tommaso Patrini, è una perfetta interpretazione visiva del brano. Girato immerso nella natura, il video ha un’estetica semplice e naturale che esprime pienamente il senso di libertà e indipendenza che pervade la canzone. Il diario, che compare all’inizio del video, simboleggia il punto di partenza della mia trasformazione, un modo per lasciare alle spalle un capitolo della mia vita e abbracciare quello nuovo. Ogni elemento visivo, dai colori caldi all’atmosfera spensierata, contribuisce a raccontare la rinascita e la serenità che ho trovato, simboleggiate dal vento tra i capelli e dal sole che illumina la scena. La scelta di girare all’aperto, lontano dalla frenesia urbana, amplifica il messaggio di ritrovata pace interiore. Ogni movimento e ogni immagine sono studiati per riflettere l’essenza di una rinascita personale e il potere liberatorio di lasciarsi andare al cambiamento.

La scrittura per me è l’essenza di tutta la musica che ho la fortuna di poter realizzare, per me come per altri. I miei idoli son sempre state quelle cantanti che riescono ad arrivarti dirette anche nella semplicità testuale o armonica, ma che esprimono un sentimento in maniera cristallina.



Spero che chiunque ascolti Rewind possa ritrovarsi nelle sue parole e lasciarsi trasportare dalla sua energia. Per me non c’è niente di più bello in musica che trovare una nuova canzone in cui rispecchiarsi, sfogarsi e sentirsi interpretati.

Il brano è cresciuto con me, evolvendosi, e sono felice di condividerlo grazie al supporto della mia etichetta AltaVibe. Sono entusiasta di condividere questo nuovo capitolo con tutti voi. Rewind uscirà ovunque domani e domenica 23 marzo la canterò per la prima volta dal vivo all'Hard Rock Cafè di Milano. Non vedo l’ora di sapere cosa ne pensate!