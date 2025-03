Camelia, il singolo Fulmini in acustic version: performance esclusiva

Cresco a Chiavari, una piccola cittadina nella provincia Ligure, luogo dove, a 16 anni, metto su la mia prima band. Dopo varie esperienze musicali, nel 2021 decido di lanciare il mio primo progetto musicale da solista, spinta dalla necessità di comunicare la mia interiorità. Mi definisco una cantautrice e collaboro con il produttore Edo Nocco, anche lui ligure. Insieme scriviamo brani che viaggiano tra melodie pop e sonorità elettroniche. Ci divertiamo e proviamo a essere sempre veri in fase creativa e riportare qualcosa di autentico. Quando scrivo traggo ispirazione dalla mia vita personale; gli ultimi pezzi che ho scritto parlano dei miei viaggi all’estero, in particolare del periodo in cui ho vissuto in Germania, che è un luogo chiave che riporto molto spesso nei miei brani.



Fulmini è il primo singolo di un nuovo percorso. Il testo è stato scritto di getto, su un treno. I viaggi sui treni, per me, sono sempre stati una grande opportunità per pensare e trovare del tempo per perdermi in me stessa. Così nasce Fulmini che parla di emozioni istantanee, fulminee per l’appunto. Parla inevitabilmente di me e di momenti realmente vissuti, che sono riuscita a mettere in musica. Trasferire quello che sento nelle parole di un testo è un’esigenza, uno sfogo, che mi permette di prendere le distanze da quello che provo e osservarlo da lontano con un occhio più oggettivo. Fulmini parla di un amore fatto di alti e bassi, di mani che si cercano e che si distaccano poco dopo. Parla di due persone che si vogliono ma che non riescono a fare pace con loro stessi e che non riescono a trovare un compromesso. Nel testo faccio riferimento a dei sogni impossibili, a quelle aspirazioni utopiche di due persone che non si comprendono, per quanto ci provino. Questo gioco di attrazione porta a un silenzio, ad una chiusura. Porta al punto in cui ormai non si ha più nemmeno la forza di litigare.



Il risultato è un pezzo che mi rappresenta a pieno, ricco di momenti e ricordi. L’obiettivo però, è quello di scrivere qualcosa nella quale l’ascoltatore si possa ritrovare. La più grande soddisfazione per me, infatti, sarebbe quella di riuscire a trasmettere un’emozione o far rivivere alle persone un pezzetto della loro vita, raccontandogli un pezzetto della mia. A ogni modo Fulmini è un brano che non si vuole prendere troppo sul serio e che tenta, spero riuscendoci, di far venire la voglia di ballare. È una canzone da ascoltare e cantare insieme. È una canzone da condividere con gli amici, un brano che, nonostante la tematica un po' travagliata, vuole lasciare speranza e far divertire. Attualmente sono al lavoro per l’uscita del mio primo EP, in collaborazione con Costello’s Agency. Ad aprile uscirà il mio secondo singolo e l’EP è previsto per giugno. Sono molto entusiasta e positiva, perché i brani che ascolterete presto sono perfettamente in linea con la mia personalità e non vedo l’ora di mostrarvi tutti i lati del mio carattere attraverso la musica.