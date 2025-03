Il terzo album in studio. Le collaborazioni con Sampha, Noah Cyrus, Florence Welch, Kamasi Washington, Rickey Washington, Roses Gabor, Jack Peňate, Samantha Morton e Nourished By Time. Gli artisti di talento, che scopre anche grazie alla sua attività di dj, che gli permette di curiosare nella nuova musica. L’importanza di tempo e parole. E di avere un legame con chi lavora. Abbiamo incontrato Richard Russell, cuore e anima di Everything Is Recorded, e abbiamo parlato di Temporary, il nuovo album. L'intervista