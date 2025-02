La Milano Fashion Week chiama, i dj rispondono: ecco dove si fa festa

Musica elettronica e moda vanno sempre più di pari passo, soprattutto a Milano,

soprattutto quando è tempo di Fashion Week, che torna in città dal 25 febbraio al 3 marzo. Tanti sono i dj che accompagnano le sfilate, i party e gli afterparty, con le discoteche come sempre pronte a fare gara nel proporre i loro ospiti speciali: ne consegue un calendario di serate decisamente fitto, che riassumiamo in questo nostro articolo. Il nostro itinerario inizia nei pressi della Torre Branca, per la precisione al Justme, che propone mercoledì 26 febbraio il duo inglese Solardo e loro House music che li ha portati a suonare in tutto il mondo e sabato 1° marzo la rapper Tayna; tre serate consecutive per il Volt, con l’alfiere della Afro house MoBlack giovedì 27, DJ Tennis venerdì 28 e MRAK sabato 1°. Tutti e tre artisti soliti esibirsi nei migliori club e festival di tutto il mondo. La Milano Fashion Week porta in dote il primo appuntamento 2025 di Vision, la one-night prodotta dal team di Amnesia Milano e che torna venerdì 28 al Fabrique con ARGY, Chris Avantgarde e gli Armonica. Il greco ARGY ha sempre avuto una visione globale della musica, sin dalle sue prime release con label del calibro di Cadenza e Cocoon sino ad arrivare a “New World”, il suo album uscito nel 2024 sull’etichetta discografica Afterlife, per il quale ha rivelato di

essersi ispirato alla saga cinematografica di Matrix.



Sempre venerdì 28 torna al Gate di Milano Guy Gerber, un dj ed un producer tra i più

apprezzati al mondo, in primis ad Ibiza, dove il suo party Rumors ha da sempre un grande seguito; al Silicone Club in console Ellen Allien, dj tedesca tra le massime esponenti mondiali della techno e che con la sua label BPitch ha dato un importante contributo alla materia. Sabato 1° marzo all’Amnesia arrivano Tini Gessler e White Off. Tini Gessler è nata a Stiges, la città catalana dove nel 1967 è sorto il primo Pacha, un evidente segno del destino. Sempre a un Pacha – a Barcellona – è stata resident, per poi entrare nel 2017 nella grande famiglia di elrow, il party per definizione se ce n’è uno, arrivando così a suonare in tutto il mondo e firmare tracce per etichette discografiche del calibro di Drumcode, Toolroom e Circus Recordings.



Domenica 2 spiccano due appuntamenti ideali per non fare troppo tardi: The Unexpected Brunch al The Flat by Macan, in zona Scalo Farini, dalle 11 di mattina sino alle 21 con i dj Nicola Zucchi e Samuele Sartini e le 4 ore di set del dj e producer francese I Hate Models all’Alcatraz, dalle 20 a mezzanotte. La Fashion Week si conclude lunedì 3 ottobre, alla domenica può andare anche bene non fare troppo tardi.