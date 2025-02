Chris Jasper, ex membro degli Isley Brothers, è morto a 73 anni

Chris Jasper, ex membro degli Isley Brothers, è morto il 23 febbraio all’età di 73 anni a causa di un tumore che gli era stato diagnosticato lo scorso dicembre. La famiglia ha annunciato sui social la scomparsa del tastierista, percussionista e cantante, che ha fatto parte del gruppo statunitense dal 1973 al 1983 e ha contribuito a scrivere diverse canzoni, incluse Between the Sheets e For the Love of You. Nel 1992 la band è stata inserita nella Rock & Roll Hall of Fame. “Chris Jasper non era solo un musicista: era un genio della musica, un paroliere, un membro esteso della famiglia Isley, un pioniere e una parte fondamentale del suono che ha plasmato generazioni”, hanno scritto sui social gli Isley Brothers. “I nostri cuori sono sempre pesanti, ma siamo grati per il tempo, la musica e i ricordi che abbiamo condiviso. La sua eredità vivrà per sempre. Riposa in pace, fratello”.