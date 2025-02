È morta a 68 anni la clavicembalista Margherita Porfido

Margherita Porfido, pianista e clavicembalista, è scomparsa improvvisamente a 68 anni, nella notte tra sabato 22 e domenica 23 febbraio. Lascia il marito (il celebre trombettista Pino Minafra) e un figlio (il musicista Lino Minafra).

Chi era Margherita Porfido

Diplomata in Pianoforte e in Clavicembalo, con una laurea magistrale in Clavicembalo e in Musica da Camera, Margherita Porfido ha lavorato coi più grandi Maestri della musica, a cominciare da Kenneth Gilbert. Inizialmente pianista, poi clavicembalista, aveva un repertorio che spaziava dalla musica rinascimentale e barocca alla musica moderna e contemporanea.

Negli anni, si è esibita da sola e in orchestra, eseguendo capolavori di Bach e composizioni di musicisti moderni. Tra gli artisti con cui ha lavorato troviamo Giorgio Gaslini, Maggie Nichols, Gianluigi Trovesi e Michel Godard.

Docente al conservatorio Niccolò Piccinni di Bari, Margherita Porfido era la fondatrice e direttrice aristica del Concorso internazionale di clavicembalo e Festival Wanda Landowska.