Una solida amicizia. La passione per la musica. La voglia di buttarsi nel mondo della discografia e creare melodie in grado di raccontare la loro vita e contemporaneità. Con l’augurio che possano diventare la colonna sonora della vita di tante persone, di tutte le età. E un nuovo album registrato in una chiesa a Barry, nel Galles, trasformata in uno studio: abbiamo incontrato le IDER, ovvero Lily Somerville e Megan Markwick, e ci hanno raccontato "Late To The World", il loro terzo album. La nostra intervista