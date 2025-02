"R&B Takeover Fest – Night": il rhythm and blues protagonista a Roma

Se amate la musica R&B non potete perdere una notte speciale: sabato 22 febbraio, sul palco dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, quattro tra le migliori voci rhythm and blues italiane saliranno sul palco per una notte di musica in movimento. Una prima tappa romana che dà il via ad un format itinerante, da non perdere. Siete pronti ad immergervi nel mondo di Ainé, Folcast, Miriam Abaya e Big Dave?!