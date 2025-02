Rick Buckler, batterista dei The Jam, è morto a 69 anni

Rick Buckler, batterista del gruppo punk-rock The Jam, è morto il 17 febbraio a Woking, nel Regno Unito, all'età di 69 anni, poche settimane dopo aver annullato il tour di spoken word.

La morte di Buckler è stata confermata sui social media dai suoi ex compagni di band, Paul Weller e Bruce Foxton. "Sono scioccato e rattristato dalla scomparsa di Rick", ha scritto Weller su X. "Ripenso a quando provavamo tutti nella mia camera da letto a Stanley Road. A tutti i pub e i club in cui abbiamo suonato da bambini, fino a quando abbiamo finalmente realizzato un disco. Che viaggio! Siamo andati ben oltre i nostri sogni e ciò che abbiamo realizzato supera il tempo. Le mie più sentite condoglianze a tutta la famiglia e agli amici".

La carriera con i Jam

I Jam nacquero nel 1972, quando i suoi membri erano ancora alle scuole superiori. Dalle cover, il gruppo passò presto a un sound modernista. Il primo album del trio, In the City, uscì nel 1977, seguito l'anno successivo da All Mod Cons. Con un suono propulsivo e melodico che fondeva punk, new wave e soul, i Jam riuscirono a posizionare 18 singoli nella Top 40 del Regno Unito: la loro That's Entertainment divenne uno dei singoli più importanti di tutti i tempi nel Regno Unito. Altre canzoni degne di nota includevano A Town Called Malice e Down in the Tube Station at Midnight. Poi, nel 1982, il gruppo si sciolse, e Rick Buckler uscì dallo show-business musicale.