Il collettivo Cambio Palco torna in scena con Pericolo Costante, il format dedicato all'arte al femminile, con una nuova edizione prevista il 20 febbraio 2025 presso il Bachelite Clab, in via Vertoiba 3, a Milano. A partire dalle ore 21 la serata offrirà al pubblico un viaggio emozionante tra musica e teatro, con tre concerti di cantautrici e un intervento teatrale di grande impatto. Protagoniste della scena musicale saranno: Irene Buselli, Giulia Imperato e Violabaciatutti.

Irene Buselli, genovese classe 1996, ha studiato Matematica e lavora nel campo dell’intelligenza artificiale. Dal 2019 la sua vena creativa ha trovato sfogo nella musica, portandola a suonare su palchi prestigiosi. Ha aperto concerti per Jack Savoretti, Paolo Jannacci, Marina Rei, suonato all’Eurovision Village 2022 e nell’ottobre 2024, è stata ospite del Premio Tenco al Teatro Ariston. Tra i riconoscimenti ottenuti, il Premio Bindi 2023, il Premio della Critica e Miglior Testo al Premio Bianca d'Aponte 2023 e il Premio Nilla Pizzi. Nel 2023 ha pubblicato il suo primo album "Io, io, io" con Pioggia Rossa Dischi. Irene fa anche parte del collettivo Canta fino a dieci con Anna Castiglia, Cheriach Re, Francamente e Rossana De Pace. Un gruppo di artiste che si impegna a creare spazio per le donne nella scena musicale.



Viola Laurenzi, in arte Violabaciatutti”, cantautrice romana classe 1996, affascinata dalla musica folk angloamericana. Dopo aver partecipato a X Factor (2013) e The Voice of Italy (2015), ha pubblicato il suo primo brano Basterebbe sognare nel 2019, esibendosi in locali e nelle strade di Roma con il trio acustico Paper Jam. Ha avuto l'onore di cantare con Ron, è stata finalista del Premio Bindi 2022 e ha condiviso il palco con artisti come Marco Masini, Leo Gassman e Yuman. Nel 2023 è arrivata finalista al concorso "Permette Signorina" e ha iniziato a lavorare su nuovi progetti a Milano.



Giulia Imperato, classe 1994, originaria del Salento, porta nelle sue canzoni il connubio tra folklore, romanticismo e un’irriverenza che sfida le sue stesse radici. Cresciuta tra mare, musica e tradizioni popolari, ha trasformato il rapporto controverso con la sua terra in un punto di forza creativo. Attualmente vive a Milano, dove continua a sperimentare nuove sonorità che fondono pop-indie con le suggestioni del Sud.



Ad arricchire la serata, l’intenso intervento teatrale di Alice Bonvini, artista milanese errante, che presenterà una fusione tra "Alice nel paese senza meraviglie" di Franca Rame e un monologo tratto dallo spettacolo "Troia’s Discount" di Ricci/Forte.



Pericolo Costante si propone di essere uno spazio di espressione e di connessione tra artistė e pubblico, un'occasione per esplorare il talento femminile in tutte le sue sfumature. L’ingresso è di 5 euro fino a esaurimento posti.