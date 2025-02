Paquita la del Barrio, iconica cantante messicana, è morta a 77 anni

La famosa cantautrice messicana Paquita la del Barrio è morta lunedì 17 febbraio, a 77 anni.

"Riposa in pace: la tua musica e la tua eredità vivranno sempre nei nostri cuori", si legge nella dichiarazione postata su Instagram dal suo team.

Chi era Paquita la del Barrio

L'artista, il cui vero nome era Francisca Viveros Barradas, è nata nello stato orientale messicano di Veracruz nel 1947. Le sue canzoni raccontano la potenza delle donne, e incolpano spietatamente gli uomini per le relazioni sentimentali interrotte: basti pensare a Tres Veces te Engañé (Tre volte ti ho tradito) o Rata de Dos Patas (Ratto a due zampe), con versi durissimi contro il genere maschile.

Da sempre appassionata di musica ranchera, influenzata da artisti come Antonio Aguilar e Pedro Infante, per tutta la carriera si è distinta per quelle sue canzoni che parlano di amori finiti e di emancipazione femminile, e che ne hanno fatta un'icona della musica messicana.