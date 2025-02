Un nuovo album. Un tour, già ricco di soddisfazioni. La voglia di fare qualcosa di concreto per l’ambiente, trasformando il Pista Nera Club tour in live a impatto zero. Il concerto in montagna nel 2025 in un’area boschiva distrutta dalla tempesta Vaia del 2018, e il contributo di ciascun biglietto venduto per piantare alberi in più. Abbiamo incontrato Carlo Corbellini dei Post Nebbia che, del nuovo album e dei live ci ha detto: "Pista Nera è una scommessa. Ma il calore che riceviamo ci fa continuare a sognare"