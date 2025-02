Sabrina Carpenter, in arrivo un duetto con Dolly Parton

Il 26 marzo Sabrina Carpenter sarà in concerto all’Unipol Forum di Assago per l’unica data italiana della leg europea dello Short n' Sweet Tour

Fresca del successo ai Grammy Awards 2025, Sabrina Carpenter ha annunciato l’arrivo di un duetto con Dolly Parton. La voce di Espresso ha svelato anche l’uscita di una nuova versione dell’album Short n’ Sweet.

sabrina carpenter, in arrivo please please please con dolly parton Il 2024 è stato l’anno della consacrazione di Sabrina Carpenter (FOTO). L’artista statunitense si è definitivamente affermata a livello internazionale riscuotendo consensi da parte del pubblico e della critica. Tra i riconoscimenti più recenti spiccano le due statuette vinte alla 67esima edizione dei Grammy Awards: Best Pop Vocal Album per Short n’ Sweet e Best Pop Solo Performance per Espresso. Poche ore dopo la vittoria, l’artista statunitense ha annunciato l’arrivo della versione deluxe del suo ultimo album, all’interno anche una nuova versione di Please Please Please in duetto con Dolly Parton, la regina della musica country. Approfondimento Grammy, Beyoncé fa storia e vince Miglior album. Tutti i premi

Nel corso degli anni, Dolly Parton ha collaborato con numerosi artisti delle nuova generazione. Tra questi troviamo Post Malone per Have The Heart, Pitbull per Powerful Women e i Galantis e Mr. Probz per Faith. L'artista country ha rilanciato l'annuncio di Sabrina Carpenter in una story su Instagram. Approfondimento Taylor Swift, Sabrina Carpenter ospite a sorpresa al concerto. VIDEO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sabrina Carpenter (@sabrinacarpenter)

Tra poche settimane Sabrina Carpenter darà il via alla leg europea dello Short n' Sweet Tour. La tournée ripartirà da Dublino fino alla chiusura prevista a Stoccolma passando per Parigi, Berlino e Milano con la data in programma il 26 marzo all'Unipol Forum.