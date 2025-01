Paolo Benvegnù, centinaia di persone per la commemorazione a Perugia

Le parole della sindaca di Perugia

La sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi, sostenuta musicalmente in campagna elettorale proprio da Benvegnù, ha aperto la commemorazione: "Sono orgogliosa di questo enorme tributo d'amore che Perugia ha voluto dedicare a Paolo - ha detto -. La 'grande primavera' di Perugia, come la chiamavamo, lui l'ha inondata di emozione e di senso. Non potevano che essere consegnate a lui le prime parole della mia campagna elettorale con l'esecuzione di un brano come Cerchi nell'acqua".