Puff Daddy, perché potrebbe essere diventato un mostro?

Il 14 gennaio negli Stati Uniti uscirà su Peacock il documentario Diddy: The Making of a Bad Boy, che dà voce agli amici d’infanzia e ai collaboratori del rapper e produttore discografico, ora in carcere con le accuse di traffico sessuale e racket e in attesa di processo. Ricco di nuovi filmati e testimonianze, cerca di rispondere alla domanda più gettonata: perché un uomo all'apice del successo avrebbe rischiato tutto con atti di violenza e di autodistruzione?