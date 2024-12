Capodanno, piazze dell'Emilia-Romagna pronte ai festeggiamenti

Da Colapesce e Di Martino che suoneranno a Parma in una delle ultime occasioni in cui si esibiranno insieme, a Vinicio Capossella protagonisti a Rimini dello show "Conciati per le feste", ecco come l'Emilia Romagna festeggerà l'arrivo del 2025

Le piazze dell'Emilia-Romagna si preparano ad accogliere i festeggiamenti per il Capodanno. A Bologna, in piazza Maggiore, si attenderà la mezzanotte e il rogo tradizionale del Vecchione, quest'anno ad opera di Fumettibrutti, nome d'arte di Yole Signorelli. Dopo, dj set con Missin Red e Valentina Dallari.A Modena, protagonista saò Skin, frontwoman degli Skunk Anansie, che si esibirà sul palco allestito in largoSant'Agostino con il suo dj set. A Ferrara, come da tradizione, lo scoccare della mezzanotte darà il via allo spettacolo pirotecnico dell'Incendio del Castello Estense, con intrattenimento musicale nell'attesa. A Piacenza, si festeggia in piazza Cavalli, con il dj set di Maurizio Popi, e a seguire 'Voglio tornare negli anni 90', definito il live show anni '90 piu' grande d'Italia, tra musica, effetti visivi e giochi di luce.

A Parma, concerto di Colapesce e Dimartino, in procinto di dividersi per proseguire da solisti: la performance di Capodanno sara' una delle ultime occasioni in cui si esibiranno insieme. Reggio Emilia si prepara a mettere in scena lo spettacolo 'Reggio di Luna', per ballare e divertirsi in piazza Martiri del 7 luglio.