La cantautrice di Bolzano regala una ballata ipnotica che, attraverso immagini vivide e autentiche, esplora la sofferenza dell’amore non corrisposto

Diversi tipi di dolore è il secondo brano estratto dal suo nuovo progetto di Anna Carol, in uscita nei prossimi mesi. C'è anche il videoclip diretto da Andrea Bernard. Nel video, Anna Carol è ripresa frontalmente, seduta da sola a un tavolo di Natale. Tra una tombola e un calice, di tisana,- tocca distrattamente nastri di regali, come a cercare di sfuggire alla solitudine. La traccia è una ballata ipnotica che, attraverso immagini vivide e autentiche, esplora la sofferenza dell’amore non corrisposto. Un racconto intimo che dà voce a quella ferita invisibile e profonda che, almeno una volta nella vita, tutti abbiamo cercato di sanare.



La cover del singolo è opera dell’artista Robert Bosisio, è una fotografia che ritrae un ombelico: un simbolo universale che richiama la visceralità del dolore descritto nel brano. L’immagine evoca un senso di connessione profonda con sé stessi e con l’altro, rimarcando la centralità delle emozioni corporee e istintive nella musica di Anna Carol.



La traccia è stata prodotta da Federico Dragogna, che ha suonato anche le chitarre insieme a Ramiro Levy; il sax baritono è di Beppe Scardino, mentre la batteria è stata affidata a Daniel Plentz e il basso a Eduardo Stein Dechtiar. Registrazione, mix e master sono stati curati da Ivan Antonio Rossi presso i Blackstar Recording Studio e il Sartoria 57 Studio. La grafica della copertina è stata realizzata da Isacco Toniutti.