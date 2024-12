La seconda parte dello show evento dello scorso luglio al Teatro del Silenzio a Lajatico andrà in onda in prima serata su Canale 5. Sul palco anche Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Tiziano Ferro e Will Smith



Andrea Bocelli sarà ancora una volta il protagonista della prima serata di Canale 5 col suo concerto evento "Andrea Bocelli 30 - The Celebration", registrato in Toscana, a Lojatico, al Teatro del Silenzio, in tre serate lo scorso luglio e trasmesso in esclusiva in tv dalla rete in chiaro in due parti, la seconda giovedì 18 dicembre a partire dalle 21:40.

Come per la prima parte del live, andata in onda lo scorso 11 dicembre, sono previsti sul palco grandi ospiti internazionali.

Col tenore canteranno, tra gli altri, Laura Pausini, Tiziano Ferro ed Eros Ramazzotti.



Gli ospiti di stasera in scaletta

La grande musica di Andrea Bocelli torna in tv per il secondo appuntamento con lo spettacolo celebrativo dei trent'anni di carriera del tenore toscano, uno degli eventi musicali più rilevanti della stagione estiva 2024.

Lo show, che si è svolto il 15, il 17 e 19 luglio al Teatro del Silenzio, in provincia di Pisa, è diventato uno speciale musicale, presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, lo scorso ottobre, nella sezione autonoma e parallela Alice nella città.

Canale 5 lo ha diviso in due parti da trasmettere in chiaro in prima serata e in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Anche il secondo appuntamento offrirà l'opportunità di ascoltare i successi del repertorio dell'artista internazionale guidati dalla conduzione di Michelle Hunziker che introdurrà i diversi momenti dello show e i vari ospiti.

Dopo aver diviso il palco con Elisa, Ed Sheeran, Giorgia, Zucchero Fornaciari, Johnny Depp e Shania Twain, Bocelli accoglierà altri colleghi ed amici storici.

Con lui Laura Pausini, Eros Ramazzotti e Tiziano Ferro ma anche Josè Carreras. Poi: Will Smith, Sofia Vergara, Franco Vassallo, Russell Crowe, Sofia Carson, Miriam Battistelli, Lang Lang, Aida Garifullina e David Forster.

Non mancheranno anche momenti emozionanti con i suoi figli. Matteo e Virginia, già protagonisti di alcuni duetti col padre, torneranno al microfono per nuove interpretazioni.

Al Teatro del Silenzio nel 2025 La platea di fan di Andrea Bocelli avrà l'opportunità il prossimo anno di ascoltare il l'artista al Teatro del Silenzio per tre date inserite all'interno della ventesima rassegna estiva della location toscana.

Bocelli si esibirà il 22, il 24 e il 26 luglio in concerto. La serata del 24 luglio sarà dedicata a Matteo Bocelli, il figlio del celebre tenore.

L'acquisto dei biglietti per una delle date del 22 e 26 luglio garantisce uno sconto esclusivo per il concerto del 24. I biglietti sono disponibili al pubblico dallo scorso 29 novembre.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Bocelli (@andreabocelliofficial)