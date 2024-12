Rap e Trap sono sottocultura? A Mantova una giornata di dibattito

Sabato 14 dicembre 2024 a Mantova l’appuntamento è con Rap e Trap. Solo sottocultura? Provocare il presente per un futuro migliore. Una giornata di approfondimento sul tema dell’inquietudine che investe il mondo giovanile con momenti dedicati a giovani, insegnanti, educatrici ed educatori, genitori e a tutte le

persone interessate a capire meglio come approcciare questo stato d’essere.

Live music e youth talk - mattina, dedicata alle scuole. Dalle ore 10 nella Sala del Gradaro a Mantova saliranno sul palco alcuni giovani rapper: Belvy, CrippolCrim, DeePsycho, Fresco, FireBoyz, gruppo 46Hustlers, Jiggy Don, Like, Real Feuuw, Santo, Papichulo, Snoop AK47, Take, Teba e la giovane Layelt, rapper proveniente dal Quartiere San Siro di Milano. I giovani artisti faranno sentire le loro voci, attraverso

un format che comprende live music e youth talk, e racconteranno le loro esperienze di vita e musicali - spiegheranno cosa significa per loro fare musica e quanto è presente nella loro produzione l’inquietudine dovuta a un’infanzia e un’adolescenza complesse, a una famiglia disfunzionale, all’emarginazione, alle giornate trascorse in strada, al razzismo e alle esperienze, arrivate troppo presto, con droga, armi e violenza.



Da qui l’importanza della musica come strumento per esprimersi e raccontare la propria storia, come divertimento e condivisione in sala di registrazione, come àncora di salvezza, riscatto e sfogo per gettare fuori il malessere accumulato. Tavola Rotonda – pomeriggio, aperto a tutti. Alle ore 15 alla Sala degli Stemmi di Palazzo Soardi a Mantova un momento di approfondimento tematico, ad aprire i saluti istituzionali dell’Assessore alle Politiche Giovanili Alessandra Riccadonna, e l’introduzione della ricercatrice e referente del Comitato Mantova Solidale Maria Bacchi, si susseguiranno gli interventi di Fulvia Antonelli ricercatrice, Università Bologna, Isabella Benaglia scrittrice, autrice del libro Trap ebbasta. La musica delle nuove generazioni spiegata a tutti, Giulia Gattinoni docente, Università Verde ‘Pietro Toesca’, Filippo Maroni coordinatore progetto Happiness di Varese, Marco Righet coordinatore Progetto O4Ostudio e Manuel Simoncini rapper, curatore Laboratori Hip-Hop Philosophy.



Durante il pomeriggio sarà presente Max Caso, presidente di RP Musiconic, che porterà una breve riflessione su come l'Associazione è presente sul territorio. L’evento, gratuito, è organizzato da Comitato Mantova Solidale in partnership con Solidarietà Educativa, Università Verde ‘Pietro Toesca’, Caritas Diocesana di Mantova, Associazione Marta Tana, Emergency Mantova e Alce Nero Soc. Coop. Sociale Onlus - con il patrocinio del Comune di Mantova, in collaborazione

con CSV Lombardia Sud ETS - l’appuntamento è realizzato nell’ambito de La Trama dei Diritti lo spazio culturale promosso da CSV Lombardia Sud ETS aperto a tutte le organizzazioni impegnate nella costruzione della cultura dei diritti. L’evento è un progetto sostenuto con i fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese.