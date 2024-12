Alessandra Amoroso in concerto a Milano, la possibile scaletta

Lunedì 9 e martedì 10 dicembre, il "Fino a qui tour" fa tappa nella città meneghina. In scaletta, i più grandi successi della cantante ma anche il nuovo brano scritto per lei da Tananai

Il Fino a qui tour di Alessandra Amoroso ha preso il via da Eboli lo scorso 1 dicembre. Il 9 e il 10, la cantante salentina fa tappa all' Unipol Forum di Milano .

La scaletta

La scaletta del concerto di Alessandra Amoroso a Milano non è stata diffusa, ma è probabile che replichi la setlist portata in scena nella data zero di Eboli:

La stessa

Tutto accade

Camera 209

Forza e coraggio

Tutte le volte

Notti blu

Fidati ancora di me

Avrò cura di tutto

Buongiorno

Una strada per l'allegria

Stupendo fino a qui

Medley throwback (diverso per ogni data)

Fino a qui

Alealeale

Si mette male

Mezzo rotto

Sul ciglio senza far rumore

Canzone inutile

Piuma

Sorriso grande

Comunque andare

Trova un modo

Vivere a colo